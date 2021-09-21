CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmralı'ya gidecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasına HDP'den ilk yanıt geldi. Partinin eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi. Demokratik Bölgeler Partisi'nden de HDP'ye destek geldi. Peki Kılıçdaroğlu İmralı'ya gidecek mi? İletişimci/Yazar Ali Saydam ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Kürt sorunu mesajı tartışılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi, HDP ise PKK elebaşı Öcalan'ı adres gösterdi. Peki bu süreçte neler olacak? İletişimci/Yazar Ali Saydam ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İletişimci/Yazar Ali Saydam: 4 kelimeden oluşan bir cümle kurup 4 kelimenin dördünü de kendi ayağına sıkan ikinci bir lider var mı acaba bilmiyorum. Bir Kürt meselesi lafı var bir Türkiye'de Kürt meselesi yoktur PKK meselesi vardır teziyle taban tabana zıt. Mesele varmış gibi ortaya konması akıl alır gibi bir şey değil. Burada HDP'nin Kürt halkını temsil ettiğini ifade eden bir söz var. İkinci ayağa sıkma kendi krizini yaratma meselesi bu. Üçüncüsü de HDP'nin PKK ile işbirliğini görmezden gelip HDP'yi yargılanma sürecinde olan HDP'yi yargı sürecini etkileyecek şekilde göstermek. Büyük gaflet hatası. Komik derecede duruma düşürüyor kendini Kılıçdaroğlu.

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Türk milleti yeni bir lidere yönelmedi. Bir parti de seçmedi. Hala AK Parti'nin oyları Millet İttifakı'nın iki partisinin oylarından daha fazla. Lider olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine birkaç lider toplandığı halde yetişemiyorlar.