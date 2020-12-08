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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu? A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 08.12.2020 12:42
Güncelleme:08.12.2020 13:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te başlayan bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Aday olup olmayacağımı kim söyledi?" açıklaması Millet İttifakı'nda aday krizine yol açtı. İYİ Partili vekillerin de "Adayımız Meral Akşener" çıkışı ittifakta işleri iyice karıştırdı. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu? Millet İttifakı'nda adaylık tartışması nasıl sonuçlanacak? Türkmedya Ankara temilcisi Melik Yiğitel ve Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te başlayan bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Aday olup olmayacağımı kim söyledi?" açıklaması Millet İttifakı'nda aday krizine yol açtı. İYİ Partili vekillerin de "Adayımız Meral Akşener" çıkışı ittifakta işleri iyice karıştırdı. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu? Millet İttifakı'nda adaylık tartışması nasıl sonuçlanacak? Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ÖYLE OLSAYDI ADAYIM DERDİ

Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, "Tam olarak o anlama gelmiyor. Öyle olsaydı ben 2023 cumhurbaşkanı adayıyım derdi. Onu öyle demiyor. Sataşmalara karşı aday olup olmayacağımı nereden biliyorsun dedi. Bir ihtimal olarak ancak söylenebilir fakat Kılıçdaroğlu adaydır aday olacak demek için bence erken." ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI PARAMPARÇA BİR HALDE

Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ise "Millet İttifakı şu an paramparça bir halde. Adaylarını da henüz belirlemiş değiller. Sürekli uzun zamandır erken seçim yapan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları aday da belirlemiş durumda değil." şeklinde konuştu.

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