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“Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” | Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı mı? | 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu rakamlarda dibe çakıldı

10 yılda 10 kaybeden  lideri ’na bir şok daha. Yapılan son ankette vatandaşlara “Sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?” sorusu yöneltildi. “Kemal Kılıçdaroğlu” diyenler yüzde 5.9'da kaldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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“Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” | Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı mı? | 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu rakamlarda dibe çakıldı

Genel Başkanı 'nun cumhurbaşkanlığı hayali anketlerde bile karşılık bulmuyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tarafından düzenlen ankette, Kemal Kılıçdaroğlu listenin son sırasında yer aldı.

İSTENMEDİLER

Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara 'Sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?' sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarında, Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu en son sırayı paylaştı.

Katılımcıların yüzde 6.6'sı tarafını Gül'den yana kullanırken, Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 5.9'da kaldı.

Hizmet yapmadığı için eleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın anketin ilk sırasında ise yer alması dikkat çekti.

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