CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yalan ve iftirada sınırları aştı! Bütçe görüşmelerinde zor anlar yaşadı

"Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız" diyen Oktay, "Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Terör şehidi yakınlarına 121,56 lira aylık bağlandı" sözlerine Oktay, "Polis şehidi yakınlarına en az 6.150 TL ödeniyor" bilgisini vererek bir yalanı daha çürüttü.