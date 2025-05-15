16 Mayıs 2025, Cuma
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CHP kurultayında şaibe iddiası! 51 kişinin iletişim kaydı istendi
CHP’ye yönelik “şaibeli kurultay” davasında ikinci duruşma tarihi yaklaştı. “Para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla başlayan süreç, şimdi daha da derinleşti.Savcılık, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 51 kişinin bir yıllık iletişim kayıtlarını talep etti.