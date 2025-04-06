CHP Kurultayı’nda gerginlik! Özgür Özel ile Berhan Şimşek neden tartıştı?

CHP Kurultayı'nda gerginlik yaşandı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, detayları aktardı. Yeşiltaş, "Kurultay salonunda gerginlik yaşandı. Divana yöneldi Berhan Şimşek topladığı imzaların kabul edilmesini istedi. Genel başkan adayı olmak için bu yönde yapmış olduğu çalışma vardı ancak Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik bazı sözleri var. ‘Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu’ şeklinde bir ifadesi olmuş. ‘Bu arkadaşlar partiyi yönetirken reçeteyi kime yazdırıyor merak ediyorum’ dedi. Bunu bizzat kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ifade etti. Divan ile de bir tartışması oldu. Yeterli sayıda imzaya ulaştığını ve ancak bu imzaların kabul edilmediğini savundu." dedi.

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