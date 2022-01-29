CHP kulisleri için bomba iddia! Metin Özkan A Haber’de açıkladı

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu anlarda İngiliz diplomat ile balık restoranında 3 saatlik bir yemeğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun tepki göstermişti. Gazeteci Metin Özkan, İmamoğlu'nun bu davranışı sonrası CHP Genel Merkezi kulislerinde konuşulanlar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özkan " 'Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine' bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu." ifadelerini kullandı.