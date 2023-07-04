04 Temmuz 2023, Salı
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CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor! Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' dediği Sözcü TV ve Halk TV 'hain' ilan edildi...
14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde tarihi bir hezimet alarak kaosun içine giren CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, hazımsızlığı tam 12 gün sonra atabildi. Ekremci Sözcü TV’de kameralara karşısına çıkmasının ardından, sorulan sorularla yerden yere vurulan Kılıçdaroğlu, yayın sırasında darbe üstüne darbe aldı. Bay Bay Kemal de Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle hedef aldı. CHP cephesinde yaşanan bu ‘gerilim hattı’na, bu kez de CHP Genel Merkezi katıldı. Fondaş Sözcü TV ve Halk TV ‘ihanet çetesi’ olarak tanımlandı. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Parayı Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıyorlar" ifadelerini kullanarak Sözcü TV ve Halk TV’nin fondaşlığı tescillenmiş oldu.