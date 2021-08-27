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CHP ilçe başkanlığı binasının tadilatında Afgan işçiler çalıştırılıyor

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Giriş: 27.08.2021 00:13
Son dakika haberleri... İçinde bulunduğu tezatlarla meşhur hale gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde ''bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirten bir skandal daha patlak verdi. ''Mültecileri göndereceğiz'' diyerek siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine, CHP ilçe başkanlığı binasında Afgan mültecilerin çalıştırıldığı görüldü. .
CHP ilçe başkanlığı binasının tadilatında Afgan işçiler çalıştırılıyor
CHP ilçe başkanlığı binasının tadilatında Afgan işçiler çalıştırılıyor
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