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CHP HDP’ye kalkan oldu! CHP’li Özgür Özel’den 7 yıl arayla farklı açıklamalar

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Giriş: 18.04.2023 16:41
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ''HDP terör örgütüyle bağım yok diyorsa o beyanı esas almalıyız'' sözleri ile HDP'yi aklamaya çalıştı. Ancak Özgür Özel, yıllar önce HDP'li Selahattin Demirtaş için "Dağlardan talimat alıyor" demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "HDP ile PKK ile arasına mesafe koymalı" mesajı vermişti.
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