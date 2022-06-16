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CHP HDP'ye bakanlık mı teklif edecek? Sezgin Tanrıkulu'ndan canlı yayında flaş sözler

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Giriş: 16.06.2022 20:08
HDP'ye bakanlık tartışmalarının yaşandığı bir süreçte CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ''HDP yönetimde olmalı'' açıklaması geldi.Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında ''HDP'liler Türkiye bazında yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güvencesinin sağlanması lazım '' ifadelerini kullandı.
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