CHP HDP'ye bakanlık mı teklif edecek? Sezgin Tanrıkulu'ndan canlı yayında flaş sözler

HDP'ye bakanlık tartışmalarının yaşandığı bir süreçte CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ''HDP yönetimde olmalı'' açıklaması geldi.Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında ''HDP'liler Türkiye bazında yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güvencesinin sağlanması lazım '' ifadelerini kullandı.