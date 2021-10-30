CHP HDP'lilleşiyor mu? Tezkereye “Hayır” demek güvenliğe tehdit mi? Mehmetçik neden Suriye ve Irak'ta olmalı?

Irak ve Suriye'de 10 ayda 2 bin 180 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyonların devamı ve sınırlarımızın korunması için geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Irak ve Suriye tezkereleri oylandı. CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantı olan HDP’nin çağrısına cevap verdi ve tezkereye “Hayır” oyu verdi. Aynı tezkereye geçtiğimiz dönemde “Evet” diye CHP şimdi neden “Hayır” dedi. Peki Tezkere karşıtlığının amacı ne? Muhalefet adı altında milli güvenlik hedef mi alınıyor? Tezkereler teröre nasıl darbe vuruyor? Tezkereye "Hayır" çıksaydı ne olurdu? Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorunun önü mü açılırdı? Tezkereye “Hayır” oyu veren CHP sınır ötesi operasyonlara karşı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.

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