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CHP-HDP birlikteliği ete kemiğe büründü! Yasa teklifine İYİ Parti imza vermedi ittifakta yine kriz çıktı

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Giriş: 20.02.2021 12:43
Güncelleme:20.02.2021 12:44
CHP’nin verdiği bir kanun teklifini görüşmesi için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun toplanma isteği, CHP ile HDP’li kadın vekilleri buluşturdu. Üstelik CHP sadece HDP ile değil, PKK’nın doğrudan siyasi temsilcisi olarak bakılan Demokratik Bölgeler Partisi vekiliyle de aynı yerde buluştu. İYİ parti milletvekilleri ise HDP ve ve DBP’nin destek verdiği dilekçeye imza koymadı. Millet İttifakı’ndaki çatlak burada da kendini gösterdi.

CHP ile HDP milletvekillerinin Meclis'teki birlikteliği, resmiyete döküldü. CHP'li vekillerin ısrarlı isteklerine HDP'li kadın vekiller de destek verdi. Sadece HDP değil, PKK'nın doğrudan siyasi temsilcisi olarak görülen Demokratik Bölgeler Partisi milletvekiliyle de CHP'li milletvekilleri aynı dilekçeye imza attı.

CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer "Israrlı takip" suçunun Türk Ceza Kanunu'na ayrı bir suç olarak konmasını öngören kanun teklifi verdi. Teklifin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda ele alınması için CHP ile HDP'liler birlikte hareket etti.

Komisyon gündemleri, Komisyon Başkanı tarafından belirlenerek, toplantı gün ve saati duyuruluyor. Ancak Meclis içtüzüğünde, komisyonun toplantıya çağrılması konusunda nadir olarak kullanılan bir madde bulunuyor.

Bu madde, komisyon üyelerinin üçte birinin imzalı başvurusu durumunda komisyonun toplantıya çağrılabileceğini öngörüyor. CHP'liler de, bu teklifin gündeme alınması için komisyon başkanlığına dilekçe verdiler.

CHP'nin komisyondaki üye sayısı, üçte bir çoğunluğa erişmediği için başka partilerden destek alması gerekiyordu ki CHP aradığı desteği HDP'den aldı. CHP'li milletvekillerinin yanı sıra HDP'lilerin ve HDP'den seçildikten sonra yine HDP'nin yan partisi olarak bölgede yerel yönetimlerde etkin olan Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçen Salihe Aydeniz'in imzası yer aldı.

CHP HDP ve DBP ortaklğını gösteren dilekçede, komisyon başkanvekili CHP'li jale Nur Süllü, Candan Yüceer, Suzan Şahin'in, Sera Kadıgil, Burcu Köksal ve Ankara milletvekili Gamze Taşçıer ile HDP'li dirayet Dilan Taşdemir ve Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, DBP Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz'in imzaları bulunuyor.

İYİ parti milletvekilleri ise HDP ve ve DBP'nin destek verdiği dilekçeye imza koymadı. Millet İttifakı'ndaki çatlak burada da kendini gösterdi.

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