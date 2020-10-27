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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! FETÖ ve Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

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Giriş: 27.10.2020 20:24
Güncelleme:27.10.2020 20:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede" diye sordu. Terörden hapis yatan Selahattin Demirtaş'a da özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısına ise karşı çıktı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün partisinin grup toplantısında yaptığı skandal açıklamalar…

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