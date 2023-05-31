31 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP fondaşlarından Merdan Yanardağ Bay Kemal'i aklayıp Akşener'i eleştirdi: Süzme aptallık var

CHP fondaşlarından Merdan Yanardağ Bay Kemal'i aklayıp Akşener'i eleştirdi: Süzme aptallık var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2023 22:00
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HDP ve PKK'nın destek vermesine rağmen büyük bir hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı sonrasında fondaşlardan hemen Bay Kemal'e destek geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun yerine Akşener'i suçlarken "Akşener'e rağmen yüzde 48 aldı" ifadelerini kullandı. Yanardağ ayrıca "Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
CHP medyasından Akşener’e tepki
CHP medyasından Akşener'e tepki
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti!
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti!
28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi?
28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi?
Neden Başkan Erdoğan?
Neden Başkan Erdoğan?
ANKA’nın başarısı belgesel oldu!
ANKA’nın başarısı belgesel oldu!
Aslanapa’nın tercihi ’Erdoğan’
Aslanapa'nın tercihi 'Erdoğan'
2. el otomobil piyasasında hareketlilik!
2. el otomobil piyasasında hareketlilik!
Sistem milletten güven oyu aldı
"Sistem milletten güven oyu aldı"
Siyasette yeni dönemin kodları neler?
Siyasette yeni dönemin kodları neler?
Şampiyonluk kutlamasında akılalmaz olay!
Şampiyonluk kutlamasında akılalmaz olay!
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
Seçim sonrası muhalefetin tutumu ne olmalı?
Seçim sonrası muhalefetin tutumu ne olmalı?
Daha Fazla Video Göster