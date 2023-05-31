31 Mayıs 2023, Çarşamba
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CHP fondaşlarından Merdan Yanardağ Bay Kemal'i aklayıp Akşener'i eleştirdi: Süzme aptallık var
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HDP ve PKK'nın destek vermesine rağmen büyük bir hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı sonrasında fondaşlardan hemen Bay Kemal'e destek geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun yerine Akşener'i suçlarken "Akşener'e rağmen yüzde 48 aldı" ifadelerini kullandı. Yanardağ ayrıca "Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.