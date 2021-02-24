CHP eleştirdiği otoyolu kullandı! CHP'li Faik Öztrak: "Çok harika olmuş ama israf"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi modelini tüm vatandaşlara anlatılması için 20 vekile talimat vererek, Türkiye turu başlattı. Bu kapsamda ziyaretlerine sürdüren CHP'nin son durağı Nevşehir oldu. CHP Ekonomi Masası Faik Öztrak önderliğinde, Nevşehir ziyareti için ulaşımda CHP'nin israf olarak nitelendirdiği Ankara-Niğde Otoyolu'nu tercih etti. CHP'nin her fırsatta ekonominin kötü olduğunu ve bunun için yol yatırımlarını israf olarak nitelendirmesine rağmen Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.