CHP Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı?

Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla mitinglere başlayan Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır programını iptal etti. Gerekçe olarak da ‘geniş zaman’ vurgusu yapıldı. İttifak ortağı İYİ Parti ise şehit yakınına çok ağır şekilde küfür eden “Lütfü Türkkan” sessizliğine gömüldü. Peki CHP gerçekte Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Kılıçdaroğlu Türkiye’den neyi gizlemeye çalışıyor? Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı? Şehit yakınına küfreden türkkan'a konuşma yasağı mı getirildi? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN