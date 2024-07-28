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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terör halayına sahip çıktı: “Halaydan vazgeçmeyeceğiz halaya devam” | Tepkiler çığ gibi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terör halayına sahip çıktı: “Halaydan vazgeçmeyeceğiz halaya devam” | Tepkiler çığ gibi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 23:27
Mersin, Ağrı ve İstanbul’da PKK sempatizanları terör örgütünün propaganda şarkısı ile halay çekti. O görüntülerin tepki toplamasının PKK seviciler yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından  CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü bebek katili PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı överek halay çeken terör sempatizanlarına sosyal medyadan paylaştığı videoyla destek çıktı. Tanrıkulu, yaptığı paylaşımında “Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam” skandal ifadeler kullandı. Tanrıkulu’nun paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.
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