03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Disiplin Kurulu bugün toplanıyor! CHP, Tanju Özcan kararını bugün verecek

CHP Disiplin Kurulu bugün toplanıyor! CHP, Tanju Özcan kararını bugün verecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2022 10:04
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kendisinden yardım isteyen bir kadına yönelik yakışıksız ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını bugün verecek. Toplantıda ayrıca, telefonda bir vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın dosyası da ele alınacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de kritik gün! Ne karar çıkacak?
CHP'de kritik gün! Ne karar çıkacak?
Evini içki imalathanesine çevirdi!
Evini içki imalathanesine çevirdi!
Memur ve emekli zammı belli oluyor
Memur ve emekli zammı belli oluyor
FOX’ta gizli satanizm propagandası mı? CHP neden İslam’ı hedef aldı? Dinsiz toplum projesi mi?
FOX’ta gizli satanizm propagandası mı? CHP neden İslam’ı hedef aldı? Dinsiz toplum projesi mi?
Milyonların gözü Ankara’da
Milyonların gözü Ankara'da
İBB’ye başlatılan terör soruşturmasında neler var?
İBB’ye başlatılan terör soruşturmasında neler var?
FOX TV’de satanizm ve paganizm propagandası!
FOX TV'de "satanizm ve paganizm" propagandası!
3 Ocak’tan sonra ne olacak? Dolar düşecek mi?
3 Ocak'tan sonra ne olacak? Dolar düşecek mi?
Evinde sahte içki üreten CHP’li Başkandan komik savunma
Evinde sahte içki üreten CHP'li Başkandan komik savunma
Duysun bunu kainatta herkes...
"Duysun bunu kainatta herkes..."
Türkiye’yi şahlandıran lider
Türkiye'yi şahlandıran lider
Başkan Erdoğan’a seslendi: Hakkınızı helal edin
Başkan Erdoğan’a seslendi: Hakkınızı helal edin
Daha Fazla Video Göster