03 Ocak 2022, Pazartesi
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CHP Disiplin Kurulu bugün toplanıyor! CHP, Tanju Özcan kararını bugün verecek
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kendisinden yardım isteyen bir kadına yönelik yakışıksız ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını bugün verecek. Toplantıda ayrıca, telefonda bir vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın dosyası da ele alınacak.