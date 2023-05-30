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CHP değişim sesleri | Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Kurultayı ertelemek için yeni hesaplar

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 12:41
Güncelleme:30.05.2023 13:19
CHP'de “genel başkanlık” kavgası erken başladı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu "yola devam" dese de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "değişim" mesajı vererek genel başkanlığa göz kırptı. Seçim gecesi CHP MYK'sında yaşananlar da kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmayı planladığı belirtildi.
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