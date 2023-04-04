04 Nisan 2023, Salı
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CHP-ABD hattında "14 Mayıs" hazırlığı mı? Kılıçdaroğlu ABD'li büyükelçiden ne istedi?
ABD'li Büyükelçi Flake ve Kemal Kılıçdaroğlu neyin pazarlığını yaptı? Flake ile neden görüştü? ''Büyükelçi mesaisi'' 14 Mayıs planı mı? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.