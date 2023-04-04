CHP-ABD hattında "14 Mayıs" hazırlığı mı? Kılıçdaroğlu ABD'li büyükelçiden ne istedi?

ABD'li Büyükelçi Flake ve Kemal Kılıçdaroğlu neyin pazarlığını yaptı? Flake ile neden görüştü? ''Büyükelçi mesaisi'' 14 Mayıs planı mı?​ Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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