CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. İzmir ve Adana'dan isim çıkmazken Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. İşte isim isim aday listesi...

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