Ceza infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Ceza infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül A Haber canlı yayınında açıkladı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını cevaplayan Bakan Gül, "İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis'e gelecek. Kapsamının ne olacağını TBMM belirleyecek. Teklif verildikten sonra kapsamı da belli olacak." dedi. Öte tafaftan Abdulhamit Gül, "Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Gül, "İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis'e gelecek. Kapsamının ne olacağını TBMM belirleyecek. Teklif verildikten sonra kapsamı da belli olacak." mesajını verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



İNFAZ DÜZENLEMESİ NE DURUMDA?



AK Parti grubu teklifi tamamladı, mutabakat sağlandı. İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis'e gelecek. Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Kapsamının ne olacağını TBMM belirleyecek. Teklif verildikten sonra kapsamı da belli olacak. Bugün, yarın ya da bu hafta Meclis'e göndereceğiz. Şu an 300 bin tutuklu ve mahkum var.



İNFAZ DÜZENLEMESİ KAÇ KİŞİYİ KAPSAYACAK?



Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz. Adam öldürme ve cinsel suçlar sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun hiçbir kesiminin kabullenmeyeceği suçları dışında tutulması yönünde bir iradesi vardı. O anlamda bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Uyuşturucu konusunda cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var.





"DENETİMLİ SERBESTLİK..."

Ayrıca denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde. Bu yönde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz.



Kaç kişinin tahliye olacağını söylemek şu an mümkün değil.

MHP İLE İSTİŞARELER TAMAM

Bugün meclise gelmesi sürpriz olmaz. Hemen hemen çalışmalar bitmişti. MHP ile istişareler de tamamlanmıştı. Çok ciddi bir durum olmazsa genel kurula gelir ve Türkiye için en doğru karar çıkar diye düşünüyoruz.

CEZAEVLERİNDE KORONA VİRÜS VAKASI MEVCUT MU?

Ceza infaz kurumlarımızda halen bir vaka yok. çok büyük tedbirler aldık. Yeni gelenler ya da tutuklamalar oluyor. Onlarla ilgili bir karantina bölgesi belirlendi. Sonda koğuşlara alınıyor. Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Yeni girenlerle ilgili belli bir yerde izole edildikten sonra koğuşlara alınıyor. Hastanelere giden mahkumlar için de bu durum aynen uygulanıyor. Koğuşlarda bu anlamda değerlendirme yapılan bir durum yok. Tüm tedbirler alınıyor. Başsavcılarımıza tüm personelimize doktorlarımıza hükümlü yakınlarımıza çok teşekkür ediyorum Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar neyse bunlara uymaya çalışıyoruz. Her türlü titizlik yapılıyor. Bu konuda hiçbir olumsuz bir vakanın meydana gelmemesi için cezaevlerinde titizlikle çalışılıyor. İnfaz koruma memurlarımız için dün itibari ile bir düzenlemeyi başlattık. Hepimiz bazı şeylerden fedakarlık yaparak bu durumun üstesinden geleceğiz. Her türlü hazırlığımızı aldık alıyoruz. Cezaevlerindekilerin de bu konuda bir hassasiyet söz konusu. Hastaneden cezaevinden yeni giren kişilerle ilgili de ayrı bir çalışma yapılıyor. Adliyelerle ilgili de ayrıca tedbirlerimiz söz konusudur.

Tabi cezaevleri ile ilgili son tahlilde belli suçlarla ilgili hasta ve belli yaşı olanlarla ilgili Meclis'ten bir kararın çıkmasını bekliyoruz.



Umut ediyorum önümüzdeki günlerde de bu sonuçlar artarak cezaevlerinde hastaneye gitmeden gerekli tedavilerin olmasını sağlamaya çalışacağız.



DÜZENLEME İLE KAÇ KİŞİ TAHLİYE OLACAK?



Belirli yaş ve üzeri hastalığı olanlar tahliye olacaktır.



YARGIDA KORONA ÖNLEMLERİ



Adliyelerde işlemler 30 Nisan'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile durduruldu. Bu önemli bir adım oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Adliyelerdeki insan sirkülasyonlarının yüzde 95'i azaldı.



Biz 60 yaş üstü evinden çıkmasın diyoruz ama avukat arkadaş duruşması var. Hakimler için de geçerli bu durum. Bu konularla ilgili mecliste alınan karar çok olumlu etki sağladı.

Şu anda 30 Nisan'a kadar bir yetki verildi ama olayın seyrine göre bu sürelerin uzatılması gündeme gelebilir. HSK tarafından bunun kapsamı daha da genişletilebilir bunun yetkileri verildi.

Önce sağlık vatandaşımız kendini izole etsin bu sürecin ardından hiçbir hak kaybına uğramadan yargısal süreçler devam edecek.

ADLİ TATİL İPTALİ OLUR MU?

Adli tatil hususunda şu anda her hangi bir düzenlemeye ihtiyaç görülmüyor. Duruma göre bu konuda karar verilecek olayı izleyeceğiz Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile konuşup karar vereceğiz. Adliye'nin kapısı adalete her zaman açıktır, kapıya kilit vurulmuş değildir. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir.



385 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Provokatif yayın yapan, Sağlık Bakanlığı logosu ile sahte belgelerle korku oluşturmaya çalışan 385 kişi hakkında işlem yapıldı. Hiçbir vatandaşımız kendi ihmali sebebi ile toplumun sağlığını tehdit edemez. Karantina altındaki bir kişi kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayanlarla ilgili elbette ki cezai müeyyideler söz konusu. Provokatif paylaşımlarla ilgili hususta da 385 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu tip işlemlerle ilgili tutuklamalar söz konusu açılan davalar neticesinde de hapis cezaları söz konusu. Burada yalan haberlere karşı herkesin teyakkuzda olması gerekir.

Yine stokçularla ilgili de 55 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşın ihtiyacı olan maskeleri sen stok edersen bu hukuk düzeni seninle mücadelesini yapar. Stokçuluk yapan kara borsacılık yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞI ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZA UYGULANDI MI?

Burada yaşlılarımızla ilgili değil de 11 kişi hakkında mahkeme kararı ile karantinaya alınması için ayrıca uygulama yapıldı. Yaşlılarımızla ilgili alınan bu tavsiyelere uyalım hiçbir şekilde hayatı durdurmadan daha emin adımlarla gidelim. Bunu sevdiklerimize ülkemize olan saygımızdan dolayı riayet etmek gerekir.