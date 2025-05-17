Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’dan Hatay’a 3 müjde!

Hatay Uzun Çarşı şantiyesinde basın açıklaması yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da Türkiye’nin en büyük atık su tüneli inşa edileceğini, Atatürk Parkı’nın genişletileceğini ve Milleyha Kuş Cenneti’nin sit alanı olarak korunacağını müjdeledi. Bakan Kurum, “Hatay’ımız söz verdiğimiz gibi; yeniden ayağa kalkışın simge şehri haline geldi” dedi. Kentsel dönüşüm ve ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili de “Deprem bölgesini ayağa kaldırmak ne kadar önemliyse 81 ilimizde bu uygulamaları yaygınlaştırmak da o kadar önemli. Terörsüz Türkiye hedefi, bugün burada yaraları sararken gösterdiğimiz birlik kadar kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN