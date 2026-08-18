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Cevdet Yılmaz duyurdu: Süreç Kurulu 24 Ağustos'ta toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Süreç Kurulunun ilk toplantısına ilişkin tarihi açıkladı. Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

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