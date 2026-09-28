İkinci el araç piyasasında düşüş: Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir devam eden yükseliş eğiliminin ardından fiyatlarda geri çekilme dikkat çekiyor. Ağustos ayında ikinci el ilan fiyatlarında yılın ilk aylık düşüşü kaydedilirken, reel fiyatlarda da gerileme görüldü. Buna karşın ikinci el araç satışlarında hareketlilik devam etti. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Hüseyin Koçak, piyasadaki son durumu aktardı. Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu, ikinci el araçlardaki fiyat ve satış hareketlerini değerlendirdi.