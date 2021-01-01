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Çete lideri Orhan Ünğan nasıl yakalandı? Orhan Ünğan yurt dışına kaçarken yakalandı
İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla suçlanan, koronavirüs tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla yakalandı.