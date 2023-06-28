Çeşme’de jandarma trafik denetiminde! Çeşme’nin nüfusu bayramda 1 milyon oldu

İzmir'de jandarma bayramda karadan ve havadan trafik denetimi yapıyor. Bayramda nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’de ekipler denetimleri sıklaştırırken güvenlik için tüm tedbirler alınıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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