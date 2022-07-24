24 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CENTCOM'dan skandal paylaşım! Öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınladılar
Terör örgütü PKK/YPG'ye DEAŞ'la mücadele kılıfı altında destek sunan ABD, bu kez teröristler için taziye mesajı yayınladı. O mesajda öldürülen teröristlerle ilgili "kritik savaşçılardı" ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.