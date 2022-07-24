CENTCOM'dan skandal paylaşım! Öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınladılar

Terör örgütü PKK/YPG'ye DEAŞ'la mücadele kılıfı altında destek sunan ABD, bu kez teröristler için taziye mesajı yayınladı. O mesajda öldürülen teröristlerle ilgili "kritik savaşçılardı" ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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