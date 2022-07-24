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CENTCOM'dan skandal paylaşım! Öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınladılar

A Haber
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Giriş: 24.07.2022 13:14
Terör örgütü PKK/YPG'ye DEAŞ'la mücadele kılıfı altında destek sunan ABD, bu kez teröristler için taziye mesajı yayınladı. O mesajda öldürülen teröristlerle ilgili "kritik savaşçılardı" ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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