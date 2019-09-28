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28.09.2019

Cennet anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı |Video

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem ailelerin sayıları artıyor. Evlatlarının terör örgütüne kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı aileler 26 gündür Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarına kavuşmayı bekliyor. 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı da bugün itibariyle 'evlat nöbeti'ne katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında anlattı.

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