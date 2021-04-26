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Cenevre öncesi Türkiye’ye ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de flaş açıklamalar: Bizim yolumuz iki devlet yoludur

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 09:37
Güncelleme:26.04.2021 09:53
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Peki Ersin Tatar hangi mesajları verecek? Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara’ya geliyor. Kritik ziyaret öncesi A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tatar, "Biz ilk kez yeni vizyonumuzu anlatmaya gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Bizim yolumuz iki devlet yoludur" dedi.
Cenevre öncesi Türkiye’ye ziyaret CENEVRE ÖNCESİ TÜRKİYE'YE ZİYARET
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