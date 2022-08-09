Cemevi başkanını başkanlık mücadelesi için dövmüşler

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Saldırıyı, Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen Alevi Derneği Kurulu üyesi N.D'nin azmettirdiği ortaya çıktı. Olay, Cuma günü Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak üzerinde meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darp edildi. Saldırının ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Sarıtaş'ı evinde ziyaret etti.