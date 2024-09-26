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“Cem Garipoğlu Çin’e kaçırıldı” iddiası! Yerine başkası mı gömüldü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Narin olayını da geçer

“Cem Garipoğlu Çin’e kaçırıldı” iddiası! Yerine başkası mı gömüldü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Narin olayını da geçer

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 14:04
Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurdu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, “Cenazeyi komple çıkarmaya gerek yok muhtemelen iskelet haline gelmiştir. Ama kemik parçası alınacaktır. Cem Garipoğlu’nda otopsi yapıldığı için kemik parçası gidecektir. Yüzde 100’ yakın doğru sonuç verir. Cem mi değil mi ortaya konur. Eşleşmezse o dönemin adli tıp kurumu başkanı otopsi yapanlar hepsi herhalde cezaevine gider. Bu iş Narin olayını da geçer. Gerçekten çok büyük bir skandal olur. O dönem kim varsa işin içinde muhtemelen cezaevine giderler. Çünkü gerçeğe aykırı bilirkişilik bu.”  ifadelerini kullandı.
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