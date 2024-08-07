07 Ağustos 2024, Çarşamba
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"Çelik Kubbe" nasıl çalışacak?
Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İki buçuk saat süren toplantıda, Türk savunma sanayiinin hedefleri ve kritik projeler ele alındı. Toplantının en önemli gündem maddesi, katmanlı hava savunma sistemleri ile ile tüm algılayıcı ve silahların çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe" projesiydi.