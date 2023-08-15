15 Ağustos 2023, Salı
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Çekya'da Atatürk heykeli talebine ret! Egemen Bağış A Haber'e konuştu
Disney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısıyla Atatürk dizisini engellemesinin yankıları sürerken bir engelleme de Çekya'nın başkenti Prag'da yaşandı. Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin Cumhuriyetin 100. yılı için bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.