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Çekmeköy’de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 19 yaralı | A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 08:17
İstanbul Çekmeköy'de bir yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Olay yerindeki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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