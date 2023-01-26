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Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' kavgası! CHP'li vekil Gürsel Erol ile Ersan Şen birbirine girdi: "İktidar işini iyi yapıyor masa kafasına göre takılıyor"

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Giriş: 26.01.2023 00:51
Seçimlere birkaç ay kala, adaylık konusunda somut adım atamayan muhalefet kanadı, CHP yandaşı isimler tarafından da hedef tahtasına kondu. Muhalif çıkışlarıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, altılı masanın aday belirleyememesini eleştirip, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. İktidarın işini iyi yaptığını, masanın ise kafasına göre takıldığını vurgulayan Şen, "Her kafadan bir ses çıkıyor, ekibin yok 'Kazanacağım' diyorsun. 'Aday benim' deyip ortaya çıkın" tepkisini gösterdi. Yayının diğer konuğu CHP Milletvekili Gürsel Erol, partisinin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyince stüdyoda ortalık karıştı. Birbirlerine sert cümlelerle yüklenen Şen ile Erol'un el kol hareketleri yapması da dikkatlerden kaçmadı.
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