Canlı yayında açıkladılar! Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kuruluyor

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulacağını söyledi. Bakan Soylu ise, bölgeye 20 milyon liralık yardım gönderildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz." dedi. Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.

Pakdemirli, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile düzenlediği basın toplantısında, 28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"44 ilde 197 orman yangını çıktı. 185'i kontrol altında." diyen Pakdemirli, 5 ilde 12 orman yangınını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devam eden Antalya'da Manavgat, Gündoğmuş yangınları var. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yılanlı ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Aydın'da Karacasu, Isparta'da Sütçüler, Denizli'de de Güney yangınları sürüyor. Ayrıca yine 126 kırsal alanda yangına müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 su atar uçak, 9 insansız hava aracı, 56 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 personelle bu çalışmalar devam ediyor."

Bakan Pakdemirli, sıcaklığın, düşük nemin ve artan rüzgarın, yangının durumunu olumsuz etkilediğini belirterek, "Sürekli olarak paylaşıyoruz. Ortalama 38-40 derece olan sıcaklıklar, 5 günlük ortalamalarda 36-42 derece arasında olması bekleniyor. Muğla genelinde bir hafta yağış beklenmiyor. Cuma günü rüzgar güneybatı ve güney yönlerinden saatte 20 ila 40 kilometre hızla bekleniyor. Cumartesi kuzey yönlerinden 30 ila 50 kilometre, öğleden sonra 40 ila 60 kilometre... Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem gündüz aşağı yukarı yüzde 20, gece de yüzde 40 ila 50 civarında." değerlendirmesinde bulundu.

Hasar tespit çalışmalarına değinen Pakdemirli, "5 il, 18 ilçe, 99 köyde 3 bin 714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 668 dekar örtü altı üretim alanı, 397 büyükbaş, 3 bin 961 küçükbaş, 4 bin 856 arılı kovan, 1353 tarımsal yapı, 1137 alet-makine ve 2 bin 88 ton depo ürünü etkilenmiştir. Yine TARSİM kapsamında bugüne kadar 108 milyon lira sigorta bedeli olan 555 ihbarın notunu aldık ve çalışmalara devam ediyoruz. Hasar tespitleri bittikten sonra en kısa sürede bu ödemeler de yapılıyor olacak." diye konuştu.

"FARKLI ÜLKELERDEN 23 HAVA ARACI YİNE BU FİLOYA DESTEK VERİYOR"

Pakdemirli, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili ilk tespitlerde önemli bir hasarın olmadığını söyledi.

Yangınlara müdahalede araç sayılarının da hesaba katılması gerektiğini belirten Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Sadece ve sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmak değil, bununla beraber diğer makine, teçhizat ve tabii ki en önemlisi insan sayıları üzerinden de gitmemiz gerekiyor. Risk yönetimi çerçevesinde artan yangınlara karşı yine hava ve kara müdahale araçlarını hızlıca arttırdık. Örneğin 28 Temmuz'da 49 yangına envanterimizdeki 1 uçak, 21 helikopter ve 206 arazözle müdahale ederken 31 Temmuz'da 107'ye ulaşan yangınlara da 6 uçak, 36 helikopter, 736 arazözle müdahale ettik. 4 Ağustos'tan sonra da 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz."

Pakdemirli, son 2 yılda 5 büyük yangın yaşadıklarını, ancak son 9 günde 15'i büyük yangın olmak üzere devam eden yangınlar yaşadıklarını söyledi.

Yangınlar nedeniyle mevcut yangın söndürme filosuna da takviyeler yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Toplam 16 uçak, 56 helikopter, 7 adet jandarma helikopteri filomuza destek veriyor. Farklı ülkelerden 23 hava aracı yine bu filoya destek veriyor. Rusya'dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, Ukrayna'dan 3 tanker uçak, 4 helikopter, İspanya'dan 2 amfibik uçak, Hırvatistan'dan 1 amfibik uçak, İran'dan 1 tanker uçak, 2 helikopter, Azerbaycan'dan da 1 uçak ve 1 helikopterle hava söndürme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Personel ve araç bazında 53 yangın söndürme aracı ve 500 personel aramıza katıldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı da burada bizlerle beraber. Yine Katar'dan 65 arama-kurtarma personeli sahadaki çalışmalarına devam ediyor."