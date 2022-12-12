12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çanakkale Köprüsü’ne yeni figürler! Bakan İsmailoğlu’nda önemli açıklamalar

Çanakkale Köprüsü’ne yeni figürler! Bakan İsmailoğlu’nda önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2022 09:20
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metrelik kulelerinin üzerine Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürleri yerleştirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü 334 metre kule yüksekliğine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgede incelemelerde bulundu ve açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale Köprüsü’ne yeni figürler!
Çanakkale Köprüsü’ne yeni figürler!
Gün ağarınca ortaya çıktı
Gün ağarınca ortaya çıktı
Yeni Türkiye’nin dönüm noktası
Yeni Türkiye'nin dönüm noktası
ULAQ SİDA’ya yeni kabiliyet müjdesi!
ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyet müjdesi!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
İstismar yayınına CHP’li Karabat’ı çıkardılar
İstismar yayınına CHP'li Karabat'ı çıkardılar
Akşener’den ’oyunuz kadar konuşun’ göndermesi
Akşener'den 'oyunuz kadar konuşun' göndermesi
Tahsin Tarhan da mı yandaş?
"Tahsin Tarhan da mı yandaş?"
Samsun’da gençlerle buluşma
Samsun’da gençlerle buluşma
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
HDP’lilerden polise skandal tehdit
HDP'lilerden polise skandal tehdit
CHP’li Özkan’dan Meclis’te tepki çeken hareket
CHP'li Özkan'dan Meclis'te tepki çeken hareket
Daha Fazla Video Göster