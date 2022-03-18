Çanakkale Köprüsü ekonomiye ne kadar katkı sağlayacak?

Simgelerin Köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete giriyor. Dünyanın konuştuğu dev eser içinde birçok ilki de barından önemli bir eser. Türkiye ve dünya ticaretine yeni bir fonksiyondan kazandıracak eserin detayları A Haber canlı yayınına katılan mimar Prof. Dr. Nihan Şen değerlendirdi.

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