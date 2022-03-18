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Çanakkale Köprüsü ekonomiye ne kadar katkı sağlayacak?

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 12:33
Simgelerin Köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete giriyor. Dünyanın konuştuğu dev eser içinde birçok ilki de barından önemli bir eser. Türkiye ve dünya ticaretine yeni bir fonksiyondan kazandıracak eserin detayları A Haber canlı yayınına katılan mimar Prof. Dr. Nihan Şen değerlendirdi.
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