Çanakkale Boğazı Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturan 190 metre boyundaki San Marino bayraklı dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin operasyonuyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya oturan dökme yük gemisi, ekiplerin çalışmasıyla yeniden yüzdürüldü.

Suriye'den Rusya'ya seyir halinde olan 190 metre boyundaki San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli gemide yapılan kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan eşliğinde KIYEM-1 Botu ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörleri görev aldı.

BOĞAZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Geminin geçişini güvenli şekilde tamamlamasının ardından Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kuzey-güney yönünde yeniden açıldığı bildirildi.