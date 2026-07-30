Umut Altaş'ın itiraf mektubunda ne yazıyor? "Bir kızı öldürdüm, babam halletti, cesedi gömdük"

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 18 kamu görevlisinin adliyedeki işlemleri sürerken, firari şüpheli Umut Altaş'ın yurt dışından gönderdiği öne sürülen itiraf mektubu dosyaya girdi. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan'ın aktardığı bilgilere göre, mektupta Mustafa Türkay Sonel'e atfedilen "Bir kızı öldürdüm, babam halletti, cesedi gömdük" şeklindeki iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor. Savcılık, delillerin karartıldığı iddiaları ve mektuptaki beyanları çok yönlü olarak değerlendiriyor.