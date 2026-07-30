Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 55 şüpheliye operasyon düzenlendi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Etimesgut Belediyesi soruşturması kapsamında Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.