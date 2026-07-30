Telefonuna daldı ayıyla burun buruna geldi

Romanya'da bir dağ yolunda yaşanan olay, saniyeler içinde faciaya dönüşüyordu. Yol kenarında telefonuyla ilgilenen turist, arkasından sessizce yaklaşan dev ayıyı fark etmedi. Ayının neredeyse bacağına kadar geldiğini gören turist paniğe kapılmadan sakinliğini korurken, arkadaki aracın sürücüsü ayıyı uzaklaştırmak için otomobilini üzerine sürdü. Bir süre sonra hamle yapan ayıdan koşarak uzaklaşan turist, son anda olası bir saldırıdan kurtuldu. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.