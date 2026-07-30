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Kadıköy Rıhtım Camii inşaatı başladı

İstanbul Kadıköy'de inşa edilecek Rıhtım Camii için çalışmalar başladı. 4 minareli caminin 3 yılda bitirilmesi hedefleniyor.

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