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Giriş Tarihi:
30 Temmuz 2026 09:05
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadıköy Rıhtım Camii inşaatı başladı
İstanbul Kadıköy'de inşa edilecek Rıhtım Camii için çalışmalar başladı. 4 minareli caminin 3 yılda bitirilmesi hedefleniyor.
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