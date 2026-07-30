Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver ve Kameraman Barış Yar, soruşturmayla ilgili detayları aktardı.