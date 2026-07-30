Antalya'da yangınla mücadele sürüyor: Kumluca kontrol altında, gözler Alanya'da

Antalya'nın Kumluca ve Alanya ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük ölçüde kontrol altına alınırken, tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi ve bir ev kullanılamaz hale geldi. A Haber Muhabiri İsmet Yerdelen, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve yaklaşık 300 personelin görev yaptığını aktarırken, Kumluca'daki ekiplerin önemli bölümünün Alanya'da devam eden yangına destek için sevk edildiğini bildirdi. Yetkililer, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede teyakkuzun sürdüğünü açıkladı.