Türkiye-Irak arasında petrolde tarihi adım! Hürmüz ve Süveyş'in baypas edilmesinde tek rota

Türkiye ile Irak arasında enerji alanında atılan stratejik adım, Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük 1 milyon varil petrolün Türkiye üzerinden taşınacağını açıklamasının ardından gözler anlaşmanın bölgesel etkilerine çevrildi. A Haber'de anlaşmanın stratejik sonuçları ele alınırken, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, petrol anlaşmasının kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek Türkiye'nin Irak ve Suriye'de istikrar ile güvenliğin sağlanmasında kilit rol üstlendiğini ifade etti. Tutar "Irak ve Suriye'nin güvenliği Türkiye'ye bağlıdır. Süveyş Kanalı ve Hürmüz'ün baypas edilmesinin tek rotası da Türkiye'dir. " sözlerine yer verdi.