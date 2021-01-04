İlker Başbuğ ve Can Ataklı'nın darbe imaları ne anlama geliyor? Emin Pazarcı'dan flaş sözler...

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 27 Mayıs darbesi ile ilgili yorumu gündeme bomba gibi düştü. Başbuğ, "23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu Toplantısında Sıtkı Yırcalı, "Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım" deyince, Adnan Menderes'in cevabı "derhal" olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu.” dedi. İlker Başbuğ’un mevcut hükümete yönelik bu darbe imasını Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Açıklamada zamanlamaya dikkat çeken Pazarcı, “Türkiye’yi kirletmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Başbuğ'un kirli sicili ile ilgili de önemli mesajlar veren Pazarcı, FETÖ ve PKK'yla mücadeledeki detaylara dikkat çekti ve 15 Temmuz'a giden yolda yaşananların altını çizdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesi ile ilgili yorumu gündeme bomba gibi düştü.

Başbuğ, "23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu Toplantısında Sıtkı Yırcalı, "Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım" deyince, Adnan Menderes'in cevabı "derhal" olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu." dedi. İlker Başbuğ'un mevcut hükümete yönelik bu darbe imasını Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Açıklamada zamanlamaya dikkat çeken Pazarcı, "Türkiye'yi kirletmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

İşte Emin Pazarcı'nın yorumları;

FETÖ, PKK VE 15 TEMMUZ DETAYI

Ülkeyi kirletmeye ve bir takım problemler ortaya çıkarıp bunun üzerinden bir takım kazanımlar devşirmeye çalışan bir çaba var. Bu çabanın bir parçaları olarak değerlendiriyorum İlker Başbuğ'un bu açıklamalarını Can Ataklı'nın bu hezeyanlarını. İlker Başbuğ çok da itibarlı bir kişi değildir. Kimdir İlker Başbuğ? Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda (eski) Genelkurmay Başkanıdır Türkiye'de ve bir dönem ordunun en tepe noktasında yer almıştır. Peki, kendisi Genelkurmay Başkanıyken Türkiye'de neler yaşandı? Biliyorsunuz FETÖ'nün orduyu adeta esir alması kılcal damarlarına kadar damarlarına kadar sızması İlker Başbuğ döneminde gerçekleşti. Ayrıca, Başbuğ döneminde yine bir takım yasa dışı örgütler ki; PKK başta olmak üzere Türkiye'de Türkiye'nin içinde mevzi kazandılar. Yani Türkiye'nin içinde bir takım kampları vardı. Bugün silinip atıldı. Türkiye'nin 15 Temmuz gelmesinde sorumlulardan birisidir. Ama kalkıyor siyasi ayaktan filan bahsediyor. İlker Başbuğ gibi isimler eğer görevlerini yapsalardı, biz bu kadar PKK mücadelesinde şehit verirdik, ne de 15 Temmuz darbe girişimi gibi Türkiye'yi esir almaya çalışan bir darbeyle karşı karşıya kalırdık. Bunun altını çizmek lazım. Başbuğ'un açıklamasına baktığınızda kendi içinde çelişkilerle dolu. Hem bir taraftan milli iradeden bahsediyor, diğer taraftan darbe kutsamaları yapıyor.

BAŞBUĞ'UN AMACI NE?

Ve bugün de bir takım göndermelerde bulunarak, "Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı bu darbe olmazdı" diyor. Yani şunu demek istiyor, "Menderes askere teslim olsaydı darbe olmazdı…" Yani seçim istediğinden filan değil. CHP ve bir takım çevreler bir seçim tartışmasını devam ettirip gidiyor. Türkiye'nin ne bir seçime ihtiyacı var, Türkiye'de ne bir seçim havası var, ne de iktidar acizlik içerisinde.

CAN ATAKLI'NIN SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Can Ataklı meselesinden bahsedelim… Bence sizin bu programa bir iki tane ruh hekimi psikiyatrist çağırmanız gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü biz bu işin içinden çıkamıyoruz diye düşünüyorum. Yani raporu 46 mıdır 47 midir? Hangi durumda? Yani çok ciddi hezeyanlar bunlar. Erdoğan'ı kinini kusuyor. Erdoğan'ın gitmesi için doğal afetlere bel bağladığını söylüyor.

Çok önemli bir şeyin altını çiziyor (Can Ataklı) Büyük bir askeri hezimet! O ne demek; Hepimizin esir alınması demek. Türkiye'nin bağımsızlığının gitmesi demek bunu bile ortaya koyup buna bile bel bağlayacak kadar dengesini yitirmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bunların hepsini bir araya getirirsek Türkiye'yi kirletmeye çalışmaktan, Türkiye'nin giden yolda tekerine çomak sokmaktan bahsedebiliriz.