Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı: Seçimi yüzde 55 ile muhalefet kazandı ama kanıtlayamam

14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı tarihi hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP fondaşı bazı medya kurumları tarafından eleştirilmese de bazı isimler Bay Kemal'e yönelik desteklerine garip sözlerle devam ediyor. Yerli ve milli projelere düşmanlığıyla tanınan Can Ataklı sosyal medyadan yaptığı yayında "Seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...