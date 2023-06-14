14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı: Seçimi yüzde 55 ile muhalefet kazandı ama kanıtlayamam

Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı: Seçimi yüzde 55 ile muhalefet kazandı ama kanıtlayamam

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2023 22:14
Güncelleme:14.06.2023 22:14
14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı tarihi hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP fondaşı bazı medya kurumları tarafından eleştirilmese de bazı isimler Bay Kemal'e yönelik desteklerine garip sözlerle devam ediyor. Yerli ve milli projelere düşmanlığıyla tanınan Can Ataklı sosyal medyadan yaptığı yayında "Seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimi muhalefet kazandı ama kanıtlayamam
"Seçimi muhalefet kazandı ama kanıtlayamam"
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşmesinden ne çıktı?
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşmesinden ne çıktı?
Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalar
Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalar
Ekonomide yeni yol haritası nasıl olacak?
Ekonomide yeni yol haritası nasıl olacak?
CHP’de kavga büyüyor!
CHP'de kavga büyüyor!
TSK’dan PKK’ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
CHP’de değişim olacak mı?
CHP'de değişim olacak mı?
PKK’lılar kazdıkları çukura gömüldü!
PKK'lılar kazdıkları çukura gömüldü!
Erdoğan’ın Şuşa mesajı dünya basınında!
Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünya basınında!
CHP’de iç savaş! Özgür Özel de adaylık için hazır...
CHP'de iç savaş! Özgür Özel de adaylık için hazır...
Fetih Sekin’in kanı yerde kalmadı!
Fetih Sekin'in kanı yerde kalmadı!
Evlat nöbetindeki aile sayısı 360’a yükseldi
Evlat nöbetindeki aile sayısı 360'a yükseldi
Daha Fazla Video Göster